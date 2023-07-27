Херш: администрация Байдена сыграла решающую роль в атаках на Крымский мост

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что США могли принимать важное участие в терактах на Крымском мосту в октябре 2022 года и 17 июля 2023 года. По его данным, в ходе диверсий украинскими военными и спецслужбами якобы использовались американские технологии.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках на Крымский мост была весьма существенной»,— написал господин Херш в материале, опубликованном на платформе Substack.

Он полагает, что власти США активно содействовали украинским военным как в планировании атак на мост, так и в их непосредственном осуществлении. «Конечно, это была наша, американская технология. Беспилотник, атаковавший мост в июле, управлялся дистанционно. Наша стратегия заключается в том, что президент Украины Владимир Зеленский может делать все, что захочет»,— добавил Сеймур Херш.

Украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост в ночь с 16 на 17 июля. В результате атаки на Крымский мост погибли два человека — мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Также серьезные повреждения получила автомобильная часть моста, сейчас ее ремонтируют. Это была уже вторая атака на Крымский мост за год. В октябре 2022 года на переправе взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого также обрушилась часть конструкции, погибли пять человек.

Обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш известен расследованиями убийств, совершенных американскими военными во Вьетнаме, бомбардировок Камбоджи со стороны США, ситуации в иракской тюрьме Абу-Грейб и другими. Во второй половине 2000-х подвергался критике за манипуляции источниками и бездоказательность данных. 8 февраля опубликовал на платформе Substack материал, в котором утверждается, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были секретной операцией США. В статье он ссылался на анонимный источник. Текст 85-летнего журналиста вызвал широкий резонанс в российских СМИ.

Александр Кислов