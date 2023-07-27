За пять лет количество больных алкоголизмом на Кубани снизилось на 40%

На сегодняшний день почти 16 тыс. жителей Краснодарского края состоят под наблюдением в наркологических кабинетах, как лица, злоупотребляющие алкоголем, сообщила «Ъ-Кубань» заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе краевого Наркологического диспансера Галина Ермакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По ее словам, в крае отмечается тенденция к снижению количества зарегистрированных больных алкоголизмом, за пять лет их число снизилось более чем на 40%.

«В зоне риска находятся все, кто употребляют алкоголь. Однако алкоголизм, как и другие болезни, можно предупредить. Информирование о негативных влияниях алкоголя на здоровье, раннее выявление групп риска и мотивирование населения на ведение здорового образа жизни – вот что является основой профилактической работы. Благодаря этой работе, большое количество людей осознают свою проблему и обращаются за помощью, либо становятся более осведомленными в вопросах формирования и развития зависимости», - рассказала Галина Ермакова.

Андрей Ульченко

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