Мосгорсуд приговорил арбитражную судью в отставке Елену Кондрат к 9 годам колонии

Московский городской суд признал виновной арбитражную судью в отставке Елену Кондрат в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 77,9 млн руб. Гособвинение просило назначить ей наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в 253,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кондрат в зале суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Елена Кондрат в зале суда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в столичной прокуратуре, Елене Кондрат запрещено занимать должности в государственных органах, судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет после освобождения из колонии. Адвокат Максим Пашков сообщил «РИА Новости», что защита будет обжаловать приговор, поскольку он был вынесен «при больших процессуальных нарушениях».

По версии следствия, в сентябре 2020 года Елена Кондрат предложила коллеге по Арбитражному суду Москвы Елене Махалкиной, рассматривающей дело о банкротстве, за $50 тыс. вынести решение о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц и непривлечении других. Следствие утверждает, что Елена Кондрат пыталась убедить свою коллегу принять взятку, а та обратилась в полицию.

Елена Кондрат не признала вину, настаивая, что в ее отношении совершили провокацию. Максим Пашков говорил, что уголовное дело возбудили в качестве мести «за ее несговорчивость» как судьи. В Арбитражном суде она работала с 2008 года.

О возбуждении уголовного дела стало известно в ноябре 2021 года. После начала следственных действий она уехала из Москвы, в связи с чем ее объявили в федеральный розыск. Позднее следствие выяснило, что она уехала в Чечню. В апреле 2022 года Елену Кондрат отправили в СИЗО.

Лусине Баласян