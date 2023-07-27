Грузия увеличила валютные резервы на 20% за последние полгода

За первые шесть месяцев текущего года Национальный банк Грузии (НБГ) купил на валютном рынке страны $1,06 млрд. Тем самым НБГ увеличил валютные резервы до исторического максимума — $5,07 млрд. Об этом НБГ сообщает на своем сайте.

Согласно заявлению и. о. президента НБГ Арчила Мествиришвили, банк проводит политику увеличения валютных резервов «по согласованию с МВФ» и «согласно интегрированной метрике Международного валютного фонда», вычисляемой «относительностью объема импорта и экспорта, денежной массы и государственного долга», в результате чего, как подчеркивает господин Мествиришвили, «образуется композитный индекс», лежащий в основе политики НБГ по увеличению резервов.

Тенденция к увеличению валютных резервов стала очевидной с 2022 года, когда в результате притока в Грузию большого объема валюты после переселения в кавказскую страну от 100 тыс. до 130 тыс. граждан РФ, финансовые власти страны уже не рисковали обесценением национальной валюты лари, закупая большие объемы американского доллара, то есть увеличивая денежную массу на внутреннем рынке.

После начала военной операции на Украине лари укрепился почти на 28%, в Грузии значительно вырос рынок недвижимости, а россияне основали в соседней стране более 21 тыс. предприятий.

Георгий Двали, Тбилиси