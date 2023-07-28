«Спартак» нашел баланс

Стартовый тур группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России закончился матчем в группе D. В нем «Спартак» с минимальным счетом — 2:1, но на самом деле довольно убедительно обыграл на выезде казавшийся очень опасным соперником «Краснодар», который еще в первом тайме потерял удаленного лидера Эдуарда Сперцяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболисты «Спартака» (в красно-белой форме) в матче с «Краснодаром» совместили агрессивность с цепкостью и аккуратностью Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Следующая фотография 1 / 5 Футболисты «Спартака» (в красно-белой форме) в матче с «Краснодаром» совместили агрессивность с цепкостью и аккуратностью Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко

Всем, кто в этом матче переживал за «Спартак», происходившее на поле явно должно было нравиться. Они, конечно, помнили о том, какой московская команда была несколько дней назад, когда открывала чемпионат игрой с «Оренбургом»,— острой, как бритва, впереди, но и дырявой, как решето, сзади. И удача, что дыры не помешали одержать победу… Но сейчас баланса в ее футболе было куда больше — в том смысле, что жуткий пожар в тылах уже не полыхал. Может быть, потому, что пара центральных защитников оказалась совсем другой — вместо Руслана Литвинова и Алексиса Дуарте отбывший дисквалификацию Георгий Джикия плюс Никита Чернов. Может быть, потому, что тренер Гильермо Абаскаль провел соответствующую разъяснительную работу. А может быть, потому, что «Краснодар», такой резкий и энергичный в своем стартовом матче первенства против «Динамо», решил отчего-то беречь патроны и, оставив на скамейке своего могучего бомбардира Джона Кордобу, ставить Джикии и его соратникам сложные задачки не торопился. Ограничивался рутинными вроде прорыва Олакунле Олусегуна и его ударом с двух десятков метров. Таким спартаковского голкипера Александра Максименко было не прошить.

С атакой «Спартака», правда, имелся нюанс. С «Оренбургом» она поражала эластичностью, что ли, обилием вариантов в смысле выбора акцентов и направлений. А тут все вдруг скособочилось в левую сторону. Хотя, видимо, особенно удивляться этому не стоило. Именно слева у «Спартака» играет Даниил Хлусевич, дубль которого в ворота «Оренбурга» укрепил в убеждении, что он, формально левый защитник, обязан как можно чаще превращаться в вингера со снайперскими замашками. Против «Краснодара» Хлусевич опять был хорош, и вполне логично, что беда к хозяевам в середине первого тайма прибыла транзитом через его ноги.

«Спартак» все сделал просто, но с несомненным вкусом. Хлусевич заметил открывание Романа Зобнина, барражировавшего возле переднего края, словно ртутный шарик, и врезал ему мяч. Зобнин поразительно убедительно укрыл его корпусом от Ильзата Ахметова, а потом расправился с краснодарским вратарем Станиславом Акгацевым.

Акгацев вскоре выручил «Краснодар», взлетев под перекладину — в ту точку, куда метил Михаил Игнатов. Но до перерыва хозяевам было суждено пережить еще одну драму, не исключено, поболезненнее, чем пропущенный гол.

На излете первого тайма Эдуард Сперцян, претендент на право считаться самым техничным футболистом Российской премьер-лиги, умудрился принять мяч так жестко, что тот отскочил от него на добрых полметра. А рядышком уже караулил ошибку спартаковец Антон Зиньковский. Сперцян врезал убегавшему сопернику по ноге и увидел перед собой красную карточку, которую, ничуть не колеблясь, достал арбитр Алексей Сухой. Эдуард Сперцян поплелся в раздевалку, даже не пытаясь скрыть слезы. А «Краснодар» остался в меньшинстве, потеряв игрока, которого, надо полагать, меньше всего хотел терять,— плеймейкера, такого игрока, на котором многое, если не все, завязано.

Дальше «Спартак» лишь подчеркивал своей игрой безнадежность положения хозяев. Она была недурна, эта игра, из которой никуда не исчезла искра азарта и страсти. Наоборот, во втором тайме она стала еще ярче с выходом на поле Тео Бонгонды — Абаскаль попал с ним в яблочко. Угроза, однако, исходила не только от него, но и от других спартаковцев — Квинси Промеса, Бальде Кейта. А из пришедшихся на первую четверть тайма эпизодов, в которых от Акгацева требовались разной степени заковыристости трюки, чтобы угрозу ликвидировать, можно было бы скроить довольно длинную видеонарезку. И смотрелась бы она отличной рекламой этого игрока.

Но еще один гол «Спартака», разумеется, состоялся. После удара Даниила Пруцева мяч застрял в штрафной, внезапно вылетев на ногу спартаковского футболиста. Этим футболистом был Бонгонда, удачу, безусловно, заслуживший.

Забавно, но «Краснодар» — уже с появившимся на поле Джоном Кордобой — обнаружил в себе ресурсы в концовке надавить на будто подсевший на почти 40-градусной жаре «Спартак». И его отчаянный натиск даже вырулил к голу Кади Боржеса. Но до свистка после него оставалось уже чересчур мало времени.

Выигрыш «Спартака» у не проигрыравшего дома с осени прошлого года «Краснодара» вывел его на первое место в группе, которая выделяется среди всех четырех квартетов своей плотностью. В ней есть еще «Пари Нижний Новгород» и «Динамо». В их матче основное время закончилось ничьей, а в серии пенальти победу одержали нижегородцы. Но такая победа стоит не три балла, как «чистая», спартаковская, а два.

Фонбет Кубок России по футболу «Путь РПЛ». Групповой этап. Первый тур Группа D. «Краснодар»—«Спартак» 1:2 (Боржес, 90+5 — Зобнин, 21; Бонгонда, 67. Удаление: Сперцян («Краснодар»), 44). За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

Алексей Доспехов