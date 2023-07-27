Chevrolet анонсировал новое поколение электромобиля Bolt

Концерн General Motors анонсировал новое поколение электромобиля Chevrolet Bolt.

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Фото: Chevrolet Chevrolet Bolt

Фото: Chevrolet

Новинка будет использовать современные технические решения, платформу Ultium и технологии Ultifi, которые уже применяются на других электромобилях американского автопроизводителя.

Основной целью при создании нового Bolt будут высокая дальность хода, передовые технологии в оснащении и доступная стоимость. Сроки выхода нового электромобиля Chevrolet не названы.

Напомним, первое поколение Chevrolet Bolt было представлено в 2016 году. Модель выпускалась в двух версиях — Bolt EV и Bolt EUV — обе из которых готовятся к снятию с конвейера.

Максим Вершинин

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