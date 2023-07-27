В Ростове участника «Правого сектора» приговорили к 10 годам колонии за попытку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал участника запрещенной в России террористической организации «Правый сектор» Виктора Бачинина виновным в причастности к деятельности экстремистского сообщества и попытке совершения террористического акта. Мужчина приговорен к десяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также он выплатит штраф в размере 210 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в январе 2022 года, находясь в городе Михайловске Ставропольского края, Виктор Бачинин нашел в неустановленном месте электродетонатор и тротиловую шашку. Он незаконно сохранил их у себя, чтобы использовать в дальнейшем. В начале февраля того же года мужчина вступил в «Правый сектор» и планировал участвовать в деятельности организации. Он также пытался завербовать других людей. В марте 2022 года подсудимый нашел в интернете инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства и приступил к его сборке. Воплотить свои планы в жизнь мужчина не смог в связи с задержанием правоохранительными органами.

Виктору Бачинину были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч. 1.1 ст. 282.2 (организация экстремистского сообщества), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1 (попытка незаконного изготовления взрывчатого устройства), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 (попытка совершения теракта) УК РФ. Мужчина признан виновным.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде»,— уточняет пресс-служба Южного окружного военного суда.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону