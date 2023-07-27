Начальника Березниковского таможенного поста оштрафовали за взятку

Березниковский городской суд признал виновным в получении взятки бывшего главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.

Ранее сотрудники УФСБ и краевого ГУ МВД установили, что таможенник за взятку помогал ряду фирм, экспортирующих лес, проходить контроль без фактического досмотра декларируемых товаров.

Суд приговорил виновного к штрафу, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок два года. Кроме того, суд постановил взыскать с него денежные средства, полученные в результате совершенного им преступления.