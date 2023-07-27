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Коммерсантъ FM
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Умер сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

Американский сценарист фильмов «Запах женщины» и «Пролетая над гнездом кукушки», обладатель премии «Оскар» Бо Голдман умер 25 июля в возрасте 90 лет в своем доме в Калифорнии. О смерти сценариста изданию The New York Times сообщил его зять Тодд Филд.

Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images

Фото: Jim Smeal / Ron Galella Collection / Getty Images

Бо Голдман был одним из самых известных сценаристов Голливуда. Господин Голдман трижды становился лауреатом премии «Оскар» за написание сценариев к фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) с Джеком Николсоном и Луизой Флетчер, «Запах женщины» (1992) с Аль Пачино и «Мелвин и Говард» (1980) с Джейсоном Робардсом и Мэри Стинберген.

Кроме того, сценарист был обладателем двух наград британской киноакадемии BAFTA. Он также работал над созданием картины «Знакомьтесь, Джо Блэк» (1998) с Брэдом Питтом. Всего в фильмография Бо Голдмана насчитывает свыше 15 проектов.

Милена Костерева

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