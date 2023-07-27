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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве заочно приговорил молдавского бизнесмена Платона к 20 годам колонии

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в неправомерном выводе денежных средств в иностранной валюте из РФ на сумму более 126 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1) в составе «преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).

Вячеслав Платон

Вячеслав Платон

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Вячеслав Платон

Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikimedia

Как сообщили в Генпрокуратуре, суд также назначил Вячеславу Платону штраф в размере 2,5 млн руб., ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев и конфискацию имущества в пользу государства. Сам Вячеслав Платон, по последним данным, находится в Лондоне. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с июня 2013 по май 2014 года в Москве и Кишиневе «фактический владелец» Moldindconbank Вячеслав Платон совместно с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным переводили средства со счетов российских банков на счета Moldindconbank с предоставлением заведомо подложных документов.

В 2016 году Вячеслав Платон, бывший депутат парламента Молдавии, был объявлен молдавскими властями в международный розыск. Его обвинили в получении нерентабельных кредитов от Banca de Economi и выводе из России более $20 млрд через банки Молдавии. В июле того же года его задержали в Киеве, а затем экстрадировали в Молдавию, где он был приговорен к 18 годам лишения свободы.

В январе 2020 года приговор был отменен решением Апелляционной палаты Кишинева: генпрокурор утверждал, что дело сфабриковали. При этом в отношении бизнесмена возбуждено еще несколько уголовных дел, в частности, о коррупции и мошенничестве. В июле 2021 года стало известно, что он отправился в Великобританию, чтобы получить политическое убежище.

Лусине Баласян

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