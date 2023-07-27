Ритейлер «Лента» планирует приобрести сеть «Монетка»

Крупный федеральный ритейлер «Лента», подконтрольный миллиардеру Алексею Мордашеву, планирует в ближайшее время купить сеть продуктовых магазинов «Монетка» в Екатеринбурге, Тюмени и Перми, сообщили «Ъ» источники на рынке торговли. Точные сроки закрытия сделки пока неизвестны.

В случае, если сделка состоится, «Лента» интегрирует приобретенные торговые точки в свой общий бизнес, однако работать они продолжат под брендом «Монетка». Рентабельность этих магазинов в уральских городах выше, чем у многих федеральных игроков, поэтому они и вызвали интерес крупной сети.

Сеть «Монетка» контролирует 2,01 тыс. дискаунтеров общей площадью почти 590 тыс. кв. м в Уральском федеральном округе и Пермском крае. У компании также четыре распределительных центра на 24 тыс. кв. м. Согласно предварительным оценкам «Infoline-Аналитики», выручка компании в 2022 году составила 177,7 млрд руб., что на 28% больше год к году, в первом квартале 2023 года — 46,6 млрд руб., рост на 11,4%. Владелец «Монетки» — бизнесмен Роман Заболотнов, который в 2020 году продал ритейлеру X5 Group другую свою торговую сеть — «Райт».

Ранее ритейлер «Лента» приобрел крупную пермскую торговую сеть «Семья», которая ранее была подконтрольна экс-губернатору Пермского края Олегу Чиркунову и его родственникам и соратникам. Вскоре после этого стало известно, что «Лента» решила закрыть ряд торговых точек, перешедших группе от «Семьи». В частности, закрылись супермаркеты сети на улицах Крупской, 67, Мильчакова, 3/1 и Ушакова, 30.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Лента" монетизируется».

Александр Кислов