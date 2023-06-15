Сеть «Лента» закроет в Перми неэффективные магазины

Федеральный ритейлер «Лента», купивший в Перми региональную сеть «Семья», закроет в городе часть магазинов. Как стало известно «Ъ-Прикамье», «Лента» планирует закрыть ряд торговых точек, перешедших группе от «Семьи». В частности, закроются супермаркеты сети на улицах Крупской, 67, Мильчакова, 3/1 и Ушакова, 30. В качестве последнего дня работы указано 15 июня, а некоторые категории товаров в магазинах распродаются со скидками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

«Мы закрываем неэффективные магазины. Компания предоставляет сотрудникам возможности трудоустройства в «Ленте» и помогает с поиском работы в других розничных сетях», - сообщили в пресс-службе «Ленты». Ритейлер не стал раскрывать, сколько всего планирует закрыть магазинов Прикамье.

В конце августа 2021 года федеральная сеть «Лента» выкупила «Семью» у ГК «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. «Семья» насчитывала 74 магазина в Перми и Пермском крае. Цена актива составила около 2,45 млрд руб. Под контроль «Ленты» перешел субхолдинг «Семья Ритейл», в который входила торговая сеть и другие продуктовые бизнесы ГК «ЭКС»: кондитерское производство (ООО «Восторг»), сеть гастробаров (ООО «Киты еды») и логистический центр в Кондратово (ООО «Семья-Логистика»). Сейчас «Лента» проводит ребрендинг бывшей пермской сети. Во магазинах «Семья» уже работат программа лояльности федерального ритейлера. До конца ноября планировалось изменить вывески магазинов на ул. Революции, 13, Борчанинова, 13, Мира, 41/1, а также на ул. Мира, 82, в Березниках.