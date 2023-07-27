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Глава департамента ЖКХ Воронежской области Максим Зацепин может перейти в «Россети» — источник

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин покидает свой пост, рассказал «Ъ-Черноземье» высокопоставленный источник в облправительстве. По его данным, господин Зацепин переходит на работу в «Россети». Телефон самого господина Зацепина сейчас отключен.

Максим Зацепин возглавляет департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области с октября 2019 года. Он сменил Галину Смирнову, которая перешла в управление главы Воронежа. С февраля 2019-го работал заместителем руководителя департамента дорожной деятельности Воронежской области, курируя областное учреждение «Региональный центр безопасности», систему фото- и видеофиксации нарушений ПДД. До 2019 года — замдиректора воронежского Фонда капремонта

Мария Старикова, Андрей Цветков

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