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Умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко

26 июля в возрасте 60 лет умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщила пресс-служба правительства региона. Он входил в состав комитета по экономической политике. У господина Панченко были проблемы со здоровьем, сказал «РИА Новости» источник в аппарате Совета федерации.

Игорь Панченко

Игорь Панченко

Фото: Правительство Тульской области

Игорь Панченко

Фото: Правительство Тульской области

В верхней палате парламента Игорь Панченко представлял интересы Тульской области, до этого был председателем Тульской областной думы. Имеет государственные награды — почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» (2006 год), Орден Почета (2012). В 2013 году Игорю Панченко присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».

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