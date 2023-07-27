26 июля в возрасте 60 лет умер сенатор от Тульской области Игорь Панченко, сообщила пресс-служба правительства региона. Он входил в состав комитета по экономической политике. У господина Панченко были проблемы со здоровьем, сказал «РИА Новости» источник в аппарате Совета федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Панченко

Фото: Правительство Тульской области Игорь Панченко

Фото: Правительство Тульской области

В верхней палате парламента Игорь Панченко представлял интересы Тульской области, до этого был председателем Тульской областной думы. Имеет государственные награды — почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» (2006 год), Орден Почета (2012). В 2013 году Игорю Панченко присвоили звание «Почетный гражданин Тульской области».