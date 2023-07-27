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Коммерсантъ FM
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«Вандеркинд» помирился с «Трастом»

Конъюнктура

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение по иску АО «Вандеркинд» (управляет магазинами детских игрушек Hamley’s в РФ) о взыскании с банка «Траст» почти 1,5 млрд руб. Условия мирового соглашения сторон пока не раскрываются.

«Вандеркинд», входящий в связанную с Александром Мамутом Ideas4Retail, и «Траст» с 2021 года судятся из-за условий договора кредитной линии. Но суды отклонили иски «Траста» по взысканию с «Вандеркинда» около 2,6 млрд руб. долга по кредиту, а также почти 499 млн руб. просроченных обязательств по основному долгу. При этом в июле 2022 года «Вандеркинд» подал иск, пытаясь взыскать с банка около 1,5 млрд руб. убытков в виде упущенной выгоды из-за отказа банка продолжать кредитование.

Алина Савицкая

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