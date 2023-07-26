Фонбет Кубок России по футболу

«Путь РПЛ». Групповой раунд. Первый тур

Группа A. «Оренбург»—ЦСКА 0:6 (Арбузов, 12; Зайнутдинов, 17; Гайич, 22; Чалов, 45+1; Кисляк, 87; Ермаков, 89. Удаления: Кеняйкин, 14, Сиваков, 62 (оба — «Оренбург») (2 ж. к.)). «Факел»—«Сочи» 1:3 (Черов, 29 — Силвейра, 21; Кравцов, 45+3; Заика, 78. Удаление: Кудряшов («Факел», 68)).

Группа C. «Зенит»—«Ахмат» 2:0 (Мантуан, 39; Клаудинью, 80). «Крылья Советов»—«Балтика» 2:3 (Хубулов, 10; Гленн Бейл, 89 — Роберто Фернандес, 57; Энрикес, 67; Кузьмин, 74).

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.