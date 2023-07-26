Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фонбет Кубок России по футболу

«Путь РПЛ». Групповой раунд. Первый тур

Группа A. «Оренбург»—ЦСКА 0:6 (Арбузов, 12; Зайнутдинов, 17; Гайич, 22; Чалов, 45+1; Кисляк, 87; Ермаков, 89. Удаления: Кеняйкин, 14, Сиваков, 62 (оба — «Оренбург») (2 ж. к.)). «Факел»—«Сочи» 1:3 (Черов, 29 — Силвейра, 21; Кравцов, 45+3; Заика, 78. Удаление: Кудряшов («Факел», 68)).

Группа C. «Зенит»—«Ахмат» 2:0 (Мантуан, 39; Клаудинью, 80). «Крылья Советов»—«Балтика» 2:3 (Хубулов, 10; Гленн Бейл, 89 — Роберто Фернандес, 57; Энрикес, 67; Кузьмин, 74).

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

  • Газета «Коммерсантъ» №135 от 27.07.2023, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...