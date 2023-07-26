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Коммерсантъ FM
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Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет

На 56-м году жизни умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор, сообщает The Irish Times. Причина смерти неизвестна.

Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Шинейд О’Коннор

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Шинейд О’Коннор обрела всемирную известность, исполнив песню «Nothing Compares 2 U» в 1990 году. Песня изначально была написана Принсем, но самой известной версией стало именно исполнение Шинейд. Клип на песню в исполнении О’Коннор — одно из самых извест­ных видео 90-х. Клип победил в номинации «Видео года» на MTV Video Music Awards — О’Коннор стала первой женщиной, выигравшей в этой категории.

Певица родилась в Дублине 8 декабря 1966 года. В восьмилетнем возрасте девочка подвергалась физическому насилию со стороны родителей. В 15-летнем возрасте Шинейд попала в приют из-за многочисленных приводов в полицию за кражи в магазинах. Именно в приюте девушка начала писать музыку, а затем стала барабанщицей в популярной ирландской группе Tua Nua. В 1985 году певица уехала в Лондон, где подписала контракт с Ensign Records.

Известно, что с 2017 года певица боролась с биполярным расстройством. Осенью 2017 года официально сменила имя на Магду Давитт. В этом же году ОКоннор опубликовала видео, где рассказала о многолетней депрессии и суицидальных мыслях. В октябре 2018-го певица отказалась от католической веры и приняла ислам.

В прошлом году 17-летний сын певицы Шейн покончил с собой. Помимо Шейна у певицы было трое детей, самому младшему, Иешуа Бонадио, сейчас 16 лет.

О документальном фильме, посвященном творчеству и жизни певицы, читайте в материале «Ъ» «Материнская плата».

Полина Мотызлевская

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