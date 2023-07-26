Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ планирует ограничить размер кредитного плеча для инвесторов с опытом менее года

Банк России планирует ввести новую категорию клиентов — инвесторов с опытом торговли менее года. Согласно проекту ЦБ, размер кредитного плеча для таких клиентов будет снижен. Проект банка разработан взамен действующего регулирования маржинальных сделок, сообщила пресс-служба ЦБ.

В сообщении уточняется, что брокеры будут обязаны заранее уведомлять начинающих инвесторов о совершении необеспеченных сделок. Требования к заключению таких сделок будут также распространяться на опционы. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа 2023 года включительно.

Кредитное плечо — это беспроцентный заем, предоставляемый инвестору брокером для совершения сделок на более крупные суммы. Плечо рассчитывается как соотношение собственных средств трейдера и заемных денег, предоставляемых брокером или дилинговым центром.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...