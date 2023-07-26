ЦБ планирует ограничить размер кредитного плеча для инвесторов с опытом менее года

Банк России планирует ввести новую категорию клиентов — инвесторов с опытом торговли менее года. Согласно проекту ЦБ, размер кредитного плеча для таких клиентов будет снижен. Проект банка разработан взамен действующего регулирования маржинальных сделок, сообщила пресс-служба ЦБ.

В сообщении уточняется, что брокеры будут обязаны заранее уведомлять начинающих инвесторов о совершении необеспеченных сделок. Требования к заключению таких сделок будут также распространяться на опционы. Предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа 2023 года включительно.

Кредитное плечо — это беспроцентный заем, предоставляемый инвестору брокером для совершения сделок на более крупные суммы. Плечо рассчитывается как соотношение собственных средств трейдера и заемных денег, предоставляемых брокером или дилинговым центром.

Полина Мотызлевская