Coca-Cola повысила прогнозы на год после успешного квартала

Компания Coca-Cola опубликовала сильные результаты второго квартала и в третий раз повысила прогнозы по прибыли и выручке по итогам года. Так, чистая выручка от основной деятельности в квартале выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $11,97 млрд. Консолидированная чистая прибыль выросла на 33% и достигла $2,5 млрд, доход на одну акцию вырос на 34%, до $0,59.

Эти показатели оказались выше прогнозов аналитиков, и компании удалось их достичь, несмотря на увеличение во втором квартале цен на продукцию на 10% и в целом кризис стоимости жизни в мире. В начале июля Coca-Cola уже второй раз с начала года повысила прогнозы по результатам всего года. А с учетом показателей второго квартала компания подняла прогнозы еще раз. Так, компания ожидает, что органический рост выручки за год составит 8–9%, в то время как ранее прогнозировались 7–8%. Кроме того, доход на одну акцию, как ожидается, вырастет на 5–6%. Акции Coca-Cola реагируют на отчетность ростом на 1%.

Алена Миклашевская