Депутат Рады сообщил об отключении у нескольких комитетов света из-за неуплаты

В здании, где проходят заседания нескольких комитетов Верховной рады, отключали свет, сообщил депутат Ярослав Железняк («Голос»). В здании находятся комитет по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики и комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

«И смешно, и грустно. У нас в здании комитета пропал свет. Отключили за неуплату»,— написал господин Железняк в Telegram.

Позднее свет включили. Депутат утверждает, что раньше такое же произошло с отоплением. По его словам, здание формально относится к отелю «Национальный».