Депутат Хинштейн заявил о раскрытии масштабной коррупционной схемы в Росгвардии

Задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный и начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который ранее был советником по СМИ главы Росгвардии. Ущерб по уголовному делу о мошенничестве при закупке комплексов разминирования «Аракс», как утверждается, составил 227 млн руб. Пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что «по факту многомиллионного хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). СКР сообщил, что допрошены 12 человек, их имена не названы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн руб.»,— говорится в Telegram-канале СКР.

Масштабная коррупционная схема была раскрыта собственной безопасностью Росгвардии и ФСБ, написал господин Хинштейн в Telegram. Уголовное дело возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Утверждается, что мошенничество происходило при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс» по заведомо завышенной цене. Сотрудники Росгвардии якобы вступили в сговор с ООО «Комплексные решения». Кроме сотрудников ведомства задержаны гендиректор этой компании Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и «другие фигуранты». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи при поддержке Росгвардии провели обыски у подозреваемых. По словам депутата, проверка проводилась по решению директора Росгвардии Виктора Золотова. Материалы проверки были направлены в военную прокуратуру и военное следствие.

Леонид Уварчев