Путин поручил повышать престиж профессии педагога с помощью госзаказа на фильмы и соцрекаламу

Президент Владимир Путин поручил Минкульту совместно с Минпросвещения включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Срок исполнения — 30 ноября 2023 года.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы»,— говорится в поручении. Оно дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля.
Ранее 2023 год был объявлен президентом Годом педагога и наставника.
Подробнее — в публикации «Ъ» «Школа династий».