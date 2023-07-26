Путин поручил повышать престиж профессии педагога с помощью госзаказа на фильмы и соцрекаламу

Президент Владимир Путин поручил Минкульту совместно с Минпросвещения включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Срок исполнения — 30 ноября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Представить предложения по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы»,— говорится в поручении. Оно дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 18 апреля.

Ранее 2023 год был объявлен президентом Годом педагога и наставника.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Школа династий».

Мария Федотова