В Татарстане бывшему полицейскому дали условный срок за «крышевание» игорного бизнеса

Набережночелнинский горсуд приговорил экс-главу отделения по борьбе с фальшивомонетничеством отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД Дениса Ерамасова к трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Бывшего полицейского признали виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, Денис Ерамасов получил 50 тыс. руб. за «крышевание» игорного бизнеса. Он был задержан в декабре 2022 года, против него возбудили уголовное дело по факту получения взятки. По решению суда Денис Ерамасов был отправлен под домашний арест, свою вину он признал.

Помимо условного срока Денис Ерамасов получил двухлетний запрет на занятие должностей, связанных с выполнением функций представителя власти, в государственных органах правоохранительной службы. В пресс-службе суда отметили, что приговор в законную силу еще не вступил.

Дмитрий Ларин, Казань