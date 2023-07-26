Глава краевого минэка провел переговоры в пермской мэрии

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин сегодня провел переговоры с руководством администрации Перми, сообщил источник «Ъ-Прикамье». В частности, с врио главы перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным обсуждались перспективы формирования бюджета на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе регионального минэкономразвития, сегодня, 26 июля, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин провел встречу с и. о. мэра Перми Ольгой Андриановой. На встрече обсуждались вопросы по реализации проекта крематория в краевом центре.

Напомним, Эдуард Соснин считается основным кандидатом на пост главы Перми. Сейчас объявлен конкурс, заявки от претендентов принимаются до 3 августа. Пока министр документы не подавал.