Зарубежные СМИ: Как европейские страны справляются с пожарами?

В туристических районах Турции продолжаются лесные пожары. Основной очаг наблюдается в Кемере, отдыхающие сообщают о запахе гари. Его пытаются потушить при участии спасателей из России — в ночь на среду самолеты МЧС сбросили более 800 т воды. При этом отказов от туров в этот регион операторы не фиксируют. Европейские страны больше недели страдают от лесных пожаров. Они продолжаются в Греции и Италии. Крупные очаги возгорания также зафиксированы в Испании, Франции, Хорватии и Португалии. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Economou, Reuters Фото: Nicolas Economou, Reuters

С пожарами в Греции спасатели борются больше недели, и впереди еще как минимум три трудных дня с неблагоприятным прогнозом погоды, указывает CBS News. От экстремальной жары и сильного ветра больше всего страдают острова Корфу и Родос. Возгорание на последнем уничтожило до 10% территории, оттуда эвакуировали 20 тыс. человек.

При этом, как пишет The Guardian, некоторые британские туроператоры продолжали отправлять путешественников на остров, когда там уже бушевали пожары. В итоге вместо пятизвездочных отелей туристов отвозили в школьные спортзалы и другие центры эвакуации. Сейчас в них находится до 700 иностранцев.

Средиземноморье стало «горячей точкой» изменения климата, констатировал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Аномальная жара наблюдается и в Италии. Газета Corriere della Sera пишет о том, что температура на Сицилии достигла рекордных 47 градусов — там тоже начались лесные пожары. А на север страны обрушился сильный шторм. В Милане, например, из-за упавших деревьев были заблокированы несколько автомобильных дорог.

От жары могут пострадать и другие европейские регионы. Как пишет Reuters, снижение уровня воды в Рейне угрожает экономике Германии — на реку приходится до 80% всех внутренних перевозок товаров и сырья, включая сырую нефть и природный газ. По прогнозам Deutsche Bank, если вода будет оставаться на низком уровне в течение длительного периода времени, это может задержать выход страны из рецессии.

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