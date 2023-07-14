Две электрички и поезд задержали под Петербургом из-за поджога релейного шкафа

Из-за очередного поджога релейного шкафа на Октябрьской железной дороге в ночь на 14 июля были задержаны две пригородные электрички и один поезд дальнего следования. Об этом со ссылкой на представителя ОЖД сообщает РИА Новости.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта стало причиной задержек поездов на Московском направлении. Сегодня, 14 июля, в 01:10 зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Обухово — Славянка Октябрьской железной дороги. По предварительной информации, в результате поджога»,— уточняется в сообщении ОЖД.

«Ъ-СПб» писал, что случаи поджогов релейных шкафов на Октябрьской железной дороге в последнее время заметно участились. Последний произошел в середине июня на железнодорожной ветке у станции «Пискаревка» в Калининском районе Петербурга.

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