Украина заявила, что Россия начала применять беспилотники «Герань-2» своего производства

Официальный представитель Оперативного командования украинских вооруженных сил «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что Россия начала наносить удары по территории Украины беспилотниками «Герань-2» собственного производства. К такому выводу украинская сторона пришла после обнаружения на обломках дронов маркировки, выполненной кириллицей. Ранее Киев утверждал, что удары наносятся БПЛА Shahed иранского производства. Москва и Тегеран это отрицали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roman Petushkov / Reuters Фото: Roman Petushkov / Reuters

«То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское»,— сказала госпожа Гуменюк в эфире телемарафона (цитата по Страна.ua)

5 февраля издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что Россия и Иран планируют построить совместный завод в Татарстане по производству боевых дронов, которые будут применяться на Украине. По данным WSJ, на предприятии намерены выпускать быстрые и дальнобойные версии иранских БПЛА Shahed-136.

Согласно публикации, 5 января иранская делегация побывала в Елабуге, где осмотрела место, на котором хотят построить завод. Комментируя публикацию WSJ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицал, но и не подтверждал на прямую эту информацию. Тогда он лишь сказал, что у России есть целый ряд собственных программ по созданию БПЛА «для самых различных целей».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева