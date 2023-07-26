Строящее метро в Нижнем Новгороде АО «Моспроект-3» избежало угрозы банкротства

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлениям о банкротстве АО «Моспроект-3». Подконтрольная столичному правительству организация по генеральному подряду строит новые станции метро в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявление о несостоятельности крупной проектно-строительной компании подавало АО ГИПРОНИИ «Пропан», затем в дело о банкротстве вступили еще трое кредиторов, как юридические, так и физические лица. Однако затем они по очереди отзывали свои иски. Вероятно, что имеющиеся задолженности перед всеми заявителями были погашены. Представители «Моспроект-3» в жалобе просили судью поскорее рассмотреть это дело.

Собеседник в правительстве Нижегородской области заметил, что никто не позволит обанкротить компанию, у которой на 160 млрд руб. заключенных контрактов: «Эта ситуация скорее возникла из-за проблемы с финансовой дисциплиной».

Иван Сергеев