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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 517-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 25 июля

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после налета беспилотников на Москву заявила, что власти США не поддерживают атаки по российским регионам. В понедельник адвокаты экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) подали апелляционную жалобу на его арест. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:29. Силы РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в районе острова Антоновский на Днепре, убиты девять солдат ВСУ, сообщают экстренные службы.

9:11. Погибший в зоне СВО военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев будет похоронен 28 июля в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

9:01. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.

8:55. Эксперты МАГАТЭ сообщили о минах по периметру Запорожской АЭС.

8:54. Россия на саммите в Санкт-Петербурге предложит африканским странам решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям, глава секретариата форума Озеров.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:54. AP: США отправят дополнительную военную помощь Украине на $400 млн.

8:47. Бастрыкин сообщил «РИА Новости», что СКР за 9 лет завел более 3,2 тыс. дел по фактам преступлений в Донбассе, среди 849 фигурантов — военные, политики и силовики.

8:43. СКР предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) — фигурантке уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщил «РИА Новости» Бастрыкин.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 516-й

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