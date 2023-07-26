Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин не вошел в число кандидатов в сенаторы на новый срок

Александр Карлин не будет представлять исполнительную власть Алтайского края в Совете федерации после губернаторских выборов в сентябре 2023 года. Он не вошел в число кандидатов в сенаторы, список которых представил в избирательную комиссию региона действующий губернатор Виктор Томенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Климентьев, Коммерсантъ Фото: Илья Климентьев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в крайизбиркоме, в списке господина Томенко, который был выдвинут региональным отделением «Единой России» на второй срок, Наталья Кувшинова, Иван Лоор и Юрий Шамков. 25 июля Виктор Томенко был зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы.

В 2018 году после победы на губернаторских выборах Виктор Томенко наделил полномочиями сенатора экс-губернатора Александра Карлина. Напомним, господин Карлин возглавлял Алтайский край в 2005-2018 годы.

Наталья Кувшинова, по данным официального сайта Алтайского края, является представителем губернатора в законодательном собрании региона. Ранее, в 2016-2021 годы она работала депутатом Госдумы РФ. Иван Лоор в 2021 году был избран депутатом Госдумы РФ в Славгородском избирательном округе №42. Юрий Шамков уже представлял регион в Совете федерации - в 2008-2014 годы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский