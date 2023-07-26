ИА Regnum: умер режиссер «Улицы разбитых фонарей» Михаил Мамедов

Режиссер сериала «Улица разбитых фонарей» Михаил Мамедов умер на 71 году жизни в Городской поликлинике №12 на Рижском проспекте. Туда он пришел вместе с супругой Людмилой на прием к врачу, сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.

По словам источника, предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность. Собеседник агентства утверждает, что господин Мамедов пришел в поликлинику 24 июля, там ему стало плохо и он упал. Врачи пытались привести режиссера в чувства и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада констатировала смерть господина Мамедова, передает ИА Regnum.

Михаил Мамедов родился 19 октября 1951 года. Он окончил ГИТИС и высшие режиссерские курсы при Минкульте СССР. Господин Мамедов несколько лет проработал в театре им. В. Маяковского, был штатным режиссером Театра комедии, который впоследствии был преобразован в Театр Луны. С 1993 года он был заместителем руководителя творческого объединения «Общество режиссеров».

Господин Мамедов был постановщиком восьмого сезона сериала «Улица разбитых фонарей. Карта смерти», первых двух сезонов сериала «Паутина», второго сезона «Путейцев», сериалов «Такова жизнь» и «Грибной царь», а также фильма «Неистовый, яростный, бешеный...». Режиссер является заслуженным деятелем искусств РФ и Республики Калмыкия.

Эрдни Кагалтынов