Юрист нагнал страхования

Пермский юрист Арсений Грищенко продолжает оспаривать действия госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках дела о банкротстве Экопромбанка, где АСВ выступает конкурсным управляющим. Одно из инициированных господином Грищенко разбирательств недавно увенчалось успехом — суд признал незаконным бездействие агентства, за которое в ходе дальнейшего рассмотрения спора с АСВ может быть взыскано 253,3 млн руб. Эксперты считают, что госкорпорация будет оспаривать решение суда. В то же время они отмечают, что данный спор может мотивировать АСВ внимательнее относиться к исполнению обязанностей управляющего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление о признании незаконным бездействия АСВ в деле о банкротстве ОАО АКБ «Экопромбанк» Арсений Грищенко подал в сентябре 2021 года. По мнению господина Грищенко, бездействие агентства выразилось в том, что госкорпорация не привлекла к субсидиарной ответственности бизнесмена Петра Кондрашева и не оспорила осуществленные им сделки по выводу средств, в результате чего банку были причинены убытки в размере 150,5 млн руб. Указанную сумму господин Грищенко потребовал взыскать с АСВ в конкурсную массу Экопромбанка. В ноябре 2021-го суд приостановил производство по заявлению до вступления в законную силу судебного акта по итогам рассмотрения заявления АСВ о понижении очередности требований господина Кондрашева, его дочери Лидии Поповцевой и подконтрольного предпринимателю ООО «Минерал Груп». В ноябре 2022 года производство было возобновлено, однако рассмотрение заявления неоднократно откладывалось, и в итоге заседание состоялось только 17 июля 2023 года.

В ходе заседания Арсений Грищенко уточнил свои требования, увеличив их до 253,3 млн руб. Он указал, что в период наличия у банка признаков неплатежеспособности Петр Кондрашев и связанные с ним ООО «Капитал Инвест Центр», ООО «Горные машины Урала», ООО «Инвестиционная компания ”Базис”» и ООО «Минерал Групп» совершили сделки, в результате которых было выведено 231,9 млн руб. Также к ранее перечисленным фактам бездействия АСВ господин Грищенко добавил непринятие своевременных мер по субординации требований Петра Кондрашева, что повлекло убытки еще на 21,4 млн руб.

АСВ и Петр Кондрашев против заявленных требований возражали. Они считают, что Арсений Грищенко пропустил срок исковой давности. В госкорпорации отметили, что в 2015 году одним из кредиторов банка стало ООО «Первая Проектная Компания», которое возглавляет господин Грищенко, и он как руководитель кредитора уже тогда мог обращаться в суд с жалобой на бездействие конкурсного управляющего.

Довод АСВ о пропуске исковой давности был отклонен. По мнению суда, действуя добросовестно и разумно, конкурсный управляющий обязан был обратиться с заявлением о привлечении Петра Кондрашева к субсидиарной ответственности и начать оспаривать его сделки по выводу средств в течение года с даты введения в отношении Экопромбанка процедуры банкротства. Суд отметил, что бездействие АСВ носило длительный характер, и расценил несоблюдение агентством его полномочий как длящееся нарушение. Бездействие госкорпорации признано незаконным. Требования по взысканию убытков в конкурсную массу Экопромбанка суд, согласно определению, решил выделить в отдельное производство. Рассмотрение этого заявления назначено на 23 августа.

В беседе с «Ъ-Прикамье» Арсений Грищенко пояснил, что данный судебный спор, как и еще ряд его жалоб на действия и бездействия АСВ, был инициирован в целях удовлетворения требований кредиторов Экопромбанка. «Агентство в данном случае является обычным конкурсным управляющим, и в суде установлены факты ненадлежащего исполнения им его обязанностей. Нам известны прецеденты, когда кредиторы взыскивают с конкурсных управляющих миллиарды рублей за то, что они бездействовали. Мы пытаемся идти по тому же пути и добиться того, чтобы госкорпорация рассчиталась с кредиторами банка. Вынесенное судом решение закладывает фундамент для этого»,— сообщил господин Грищенко.

В пресс-службе АСВ пообещали прокомментировать итог рассмотрения заявления позже.

ОАО АКБ «Экопромбанк» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. Общий размер установленных требований кредиторов банка составляет 6,6 млрд руб. Как следует из последнего отчета АСВ о ходе конкурсного производства ОАО, на 1 июня было удовлетворено 15,63% требований.

Арсений Грищенко, известный в Перми юрист, стал кредитором Экопромбанка как физлицо в 2019 году. В 2021-м, когда ООО «Фирма “Кросс”» (владела 9,5% акций банка) переуступило господину Грищенко свои права требования долга, он стал одним из крупнейших кредиторов финансовой организации. Арсений Грищенко неоднократно подавал в суд жалобы на действия и бездействие АСВ, а также пытался оспорить ряд сделок с имуществом Экопромбанка и требовал отстранить конкурсного управляющего от исполнения обязанностей. На фоне этого весной 2022 года АСВ сменило своего представителя в деле о банкротстве Экопромбанка — вместо Василия Столбова, который представлял интересы госкорпорации с момента признания банка несостоятельным, им стал Андрей Сергеев.

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами (ЦРПА) Зоя Галеева предполагает, что АСВ будет предпринимать попытки обжаловать определение Арбитражного суда Пермского края о незаконности бездействий агентства. Она отмечает, что именно так АСВ поступает в рамках дел о банкротстве других финансовых организаций, например, краснодарского банка «Первомайский» или столичного Пробизнесбанка. Госпожа Галеева указывает также, что с учетом вынесенного судебного акта будет рассматриваться заявление о взыскании с АСВ убытков, что, по ее мнению, тоже будет для госкорпорации весомым поводом оспаривать определение. «Если определение суда не будет отменено, и впоследствии с АСВ будут взысканы убытки, возникшие в связи с его бездействием, конкурсная масса должника может быть существенно пополнена за счет средств агентства, что отразится на объеме погашения требований кредиторов»,— говорит управляющий партнер ЦРПА. Зоя Галеева считает также, что если определение вступит в силу, АСВ будет более внимательно относиться к исполнению возложенных на него обязанностей в рамках дел о банкротстве. «Это положительно скажется на иных процедурах банкротства, в которых АСВ назначается конкурсным управляющим»,— отмечает эксперт.

Екатерина Артемова