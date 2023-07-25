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Коммерсантъ FM
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Подмосковным властям передают жезл

Региональные чиновники получат ряд полномочий автоинспекторов

Подмосковные власти получили право без привлечения сотрудников ГИБДД штрафовать автовладельцев за неправильную парковку и эвакуировать машины нарушителей на штрафстоянку. Соответствующие поправки к КоАП приняла Госдума. Подобными возможностями, помимо администрации Московской области, располагают только мэрии Москвы и Санкт-Петербурга. В Подмосковье уже планируют благодаря новым возможностям нарастить объем эвакуируемых авто более чем в шесть раз. Аналогичные полномочия впоследствии могут получить Севастополь и Татарстан — такой запрос со стороны регионов уже есть, его оформят в виде отдельного законопроекта.

Эвакуация автомобиля в Москве

Эвакуация автомобиля в Москве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эвакуация автомобиля в Москве

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во вторник Госдума приняла поправки к КоАП, наделяющие власти Московской области правом самостоятельно рассматривать дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.16 КоАП (стоянка и остановка машины в зоне запрещающего знака или разметки) после заключения соответствующего соглашения с МВД. Штраф, напомним, составляет 1,5 тыс. руб. А если под знаком висит табличка «работает эвакуатор», машина увозится на штрафстоянку.

Подобная схема уже отработана в Москве и Санкт-Петербурге. Внесенные в 2013 году поправки в КоАП позволили МВД передать властям этих субъектов полномочия администрировать нарушения в зоне знаков и разметки для того, чтобы снять часть нагрузки с ГИБДД.

В столице этим занимается Московская административная дорожная инспекция, в Санкт-Петербурге — структуры городского комитета по транспорту. В январе 2022 года в Госдуму были внесены поправки, наделяющие этим правом и Подмосковье.

Чиновники Московской области, судя по пояснительной записке к поправкам, собираются существенно нарастить количество выявляемых нарушений: ГИБДД, имея в распоряжении ограниченный штат инспекторов, ежедневно задерживает около 300 автомобилей, нарушивших правила стоянки или остановки, а нужно, отмечают авторы, более 2 тыс., то есть в 6,6 раза больше, чем в настоящий момент.

На этапе первого чтения, в июне 2022 года, в Госдуме законопроект был раскритикован парламентариями, рассказывал “Ъ”. Дефицит парковок в Подмосковье возник в результате «неправильной градостроительной политики», а теперь власти хотят «обдирать людей за счет аффилированных эвакуаторщиков», возмущался, в частности, депутат Николай Коломейцев (КПРФ). Впрочем, критика на принятие законопроекта не повлияла.

Закон вступает в силу по стандартной схеме — через десять дней после публикации, но нормы заработают не сразу. Так, неизвестно, сколько времени у администрации уйдет на подготовку и подписание соглашения с МВД.

У властей Санкт-Петербурга на это ушло семь лет: поправка в КоАП внесена в 2013 году, а соответствующее соглашение подписано в 2020 году. Какой орган или учреждение будет штрафовать нарушителей и выносить постановления в Мособласти, тоже пока неясно. «Вопрос организации администрирования нарушений прорабатывается»,— сказали “Ъ” в региональном минтрансе. Там добавили, что в этом году в регионе были утверждены новые требования к организации работы спецстоянок: они предусматривают создание больше 3 тыс. мест для хранения задержанных транспортных средств.

КС разъяснил нормы КоАП в пользу оштрафованных

Зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов скептически оценивает принятый документ. «Это значит, что на территории региона появится большое количество новых знаков, запрещающих остановку и стоянку, с табличкой "работает эвакуатор",— сказал он “Ъ”.— Указатели появятся во дворах, у медучреждений — все ради того, что аффилированные с властями фирмы могли побольше эвакуировать машин. Это вызовет социальную напряженность, скандалы и злоупотребления. Непонятно, зачем это делать сейчас, в непростое время, когда общество и так перенапряжено». «Сначала необходимо организовать парковочное пространство, а уже потом внедрять тотальную фиксацию нарушений,— добавляет юрист, эксперт ОНФ Катерина Соловьева.— А при грамотной организации парковок такой контроль, может, уже и не понадобится».

Отметим, территория Московской области в 17 раз больше площади Москвы, при этом автопарк жителей региона в 1,4 раза меньше, чем у соседей в столице.

На право самостоятельно фиксировать нарушения претендуют еще два субъекта — Севастополь (соответствующий проект ранее вносился в Госдуму) и Татарстан (группа депутатов попыталась внести поправку в принятый во вторник законопроект, но ее отклонили).

Обе инициативы будут вноситься в парламент отдельным документом, пояснил “Ъ” член думского комитета по госстроительству Отари Аршба («Единая Россия»). «Мы пришли к выводу, что эти инициативы должны рассматриваться отдельно с учетом анализа обстановки с нарушителями в том или ином городе, области или республике,— рассказал депутат.— Как только эта работа будет проведена, согласована с МВД, ФСБ и другими заинтересованными органами, получит положительное заключение правительства, поправки будут внесены».

Иван Буранов

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