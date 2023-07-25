Мэрия не видит ценности в мозаике на фасаде детского сада, которую закроют утеплителем

Декоративная мозаика на стене детского сада №394 «Парус», которую строители решили закрыть утеплителем, не представляет художественной ценности с точки зрения истории, археологии, архитектуры, искусства, градостроительства. Об этом сообщили в городском департаменте строительства и капитального ремонта, отвечая на запрос «Ъ-Приволжье».

В департаменте пояснили, что решение об утеплении стен детского сада связано с тем, что зимой у здания промерзают панельные швы. Температура в спальнях и игровых комнатах не превышает 18 градусов, а повышенная влажность способствует развитию грибковых образований. От родителей воспитанников детского сада неоднократно поступали обращения с просьбами принять меры по поддержанию комфортной температуры.

В рамках госпрограммы «Развитие образования Нижегородской области» с ООО «Компания «ФармСтройИнвест» заключен контракт на ремонт и утепление фасада здания. Ранее на здании уже проводился текущий ремонт межпанельных швов на фасаде.

Как писал «Ъ-Приволжье», активист Александр Казарин сообщил о том, что поверх мозаичного панно на детском саде №394 начали укладывать утеплитель. «Всем понятно, что утеплять помещения детского садика необходимо. Но почему решение одной проблемы порождает другую?»— написал активист. По его данным, в Нижнем Новгороде советские мозаичные панно сохранились на девяти детских садах, но теперь их останется восемь. Мужчина отметил, что в Нижегородской области эти «произведения советского монументально-декоративного искусства» не имеют статуса объектов культурного наследия. В немногочисленных комментариях под этим постом нижегородцы называют происходящее варварством.

Андрей Репин