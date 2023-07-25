Компания Kia показала обновленный кроссовер Sorento, который будет полностью рассекречен в 2023 году.

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Автомобиль получил полностью переработанный дизайн в новом фирменном стиле Opposites United, который вскоре будет использоваться на всех моделях бренда. Рестайлинговый кроссовер отличается новыми бамперами, измененными передними крыльями и капотом и переоформленной оптикой с новыми фарами и модернизированными фонарями.

В салоне полностью изменилась передняя панель. Sorento получил два 12б3-дюймовых экрана (цифровая приборная панель и мультимедиа), сенсорный блок управления климат-контролем, новые дефлекторы вентиляции и модернизированную центральную консоль.

Линейка моторов Kia Sorento сохранит бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки. Детальная техническая информация о новинке будет раскрыта в августе, когда состоится премьера кроссовера для рынка Южной Кореи.

Максим Вершинин

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