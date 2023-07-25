В Новосибирске будут судить обвиняемого в коррупции экс-сенатора Лаптева

В Октябрьский райсуд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания региона от «Единой России», бывшего сенатора Владимира Лаптева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лаптев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Владимир Лаптев

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Судебное заседание назначено на 4 августа. Дело будет рассмотрено в особом порядке, так как ранее обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве»,— указывается в аккаунте судов Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

Владимира Лаптева задержали в сентябре 2022 года по подозрению во взяточничестве и с санкции суда заключили под стражу. По данным источников редакции, парламентарий, возглавляющий комиссию заксобрания по экологии, якобы предложил своему коллеге оплачиваемую из бюджета должность в этой комиссии. Благодарностью за услугу стала зарплатная банковская карта, на которую за год поступило около 900 тыс. руб. Это следователи квалифицировали по ст. 290 УК РФ (получение взятки). В последующем Владимиру Лаптеву дополнительно предъявили обвинение в даче взятки (ст. 291 УК РФ) и двух эпизодах мошенничеств (ст. 159 УК РФ).

Защита обжаловала арест депутата, но безуспешно. Адвокаты указывали, что в судебном процессе по избранию, а затем продлению меры пресечения были оставлены без оценки данные о личности Владимира Лаптева, который характеризуется исключительно положительно, имеет государственные и ведомственные награды, в частности медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль МВД «За безупречную службу», занимается благотворительностью. В последующем депутата перевели под домашний арест, который истекает 11 января 2024 года.

60-летний Владимир Лаптев давно в политике. Он четырежды избирался в состав заксобрания, а в 2015–2020 годы являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона. В заксобрании он входит в состав фракции «Единой России».

Константин Воронов, Новосибирск