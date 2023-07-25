Управление ветеринарии Липецкой области возглавит Михаил Андреев

На пост руководителя липецкого областного управления ветеринарии будет назначен 39-летний Михаил Андреев, рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области. Там пояснили, что занимавший эту должность в течение 14 лет Александр Голенских покинет свой пост по собственному желанию.

Михаил Андреев имеет два диплома о высшем образовании — ветврача и экономиста. Карьеру начал в Данковской станции по борьбе с болезнями животных в должности ветврача. Затем трудился в Липецкой областной станции по борьбе с болезнями животных и в управлении ветеринарии региона, где с 2019-го и до настоящего времени занимал должность замначальника.

Мария Старикова

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