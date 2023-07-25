«Жизньмарт» планирует открыть в Перми 25 супермаркетов

Продуктовая сеть «Жизньмарт» из Екатеринбурга планирует открыть в Перми 25 магазинов большого формата с доставкой, рассказал «Ъ-Прикамье» основатель сети Иван Зайченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые три магазина откроются в Перми уже в сентябре, а до конца 2023 года планируется запустить шесть-восемь магазинов. Среди утвержденных адресов супермаркетов — ул. Островского, 74, Луначарского, 34, Революции, 50, и Ленина, 60.

«В целом в Перми планируется открыть 25 магазинов большого формата с доставкой. Обычно запуск первых магазинов в новом городе идет непросто. Потом этот процесс набирает обороты, и у сети появляется много партнеров. Рассчитываем, что до конца 2024 года “Жизньмарт” удастся полностью “закрыть” столицу Прикамья своими магазинами. После этого нас заинтересуют и небольшие города региона»,— рассказал господин Зайченко.

«Мы открываем торговые точки малого формата — площадью от 10 до 70 кв. м, и большого — от 110 до 180 кв. м. Первые супермаркеты в новой территории запускаем в центре города, в локации с хорошим трафиком. Надо, чтобы вывеска “Жизньмарт” бросалась в глаза и люди привыкали к ней. Позднее сеть открывает магазины и на второй линии домов, а также работает в спальных районах»,— пояснил бизнесмен.

Базово в регионе сеть открывается с 90% екатеринбургских поставщиков, отметил ритейлер. В Перми в основном будет закупаться японская кухня, возможно — будет местная фабрика готовой еды, поставщики десертов и молочной продукции. «Здесь мы уже нашли поставщика невероятно вкусного альтернативного молока, начнем закупать его для пермских магазинов»,— добавил Иван Зайченко.

«Жизньмарт» — сеть продуктовых магазинов «у дома» с доставкой продуктов и готовых блюд на дом и в офис. Первый магазин компании открылся в Екатеринбурге в марте 2019 года. Большинство магазинов сети работает по франшизе. Управляет сетью ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах. Франчайзинг». Основателем и основным владельцем компании является екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, которому, по данным Kartoteka.ru, принадлежит 70,72% в уставном капитале общества. Еще 16,58% находится в собственности Зафара Джалилова, 6,75% владеет Евгения Грамотеева, 2,95% — Эля Халили, 2% — Ксения Лысенко и 1% принадлежит Юлии Самусенко. Выручка сети в 2022 году достигла 2 млрд руб.