Пермский фармацевт смог разблокировать свои счета, заблокированные по иску Сбербанка

Арбитражный суд Москвы в рамках спора со Сбербанком снял обеспечительные меры со счетов ООО «Годовалов», развивающего пермскую сеть аптек «Аптека от склада». Напомним, банк взыскивает с компании более 183,7 млн руб. задолженности и процентов по овердрафтному кредитному договору 2022 года. В рамках него судебные приставы арестовали медикаменты и узкопроходные подъемники. Суд Москвы в конце июня также наложил обеспечительные меры на счет ООО в пределах суммы 183 млн руб.

ООО «Годовалов» оспорило это действие. Согласно материалам дела, компания представила суду доказательства наличия у нее имущества, достаточного для исполнения судебного акта, а именно: денежные средства в АО «Райффайзенбанк» (5,7 млн руб.), в ПАО «Промсвязьбанк» (81 млн руб.), в СМФ АО «СМП Банк» (более 251 млн руб.). Также суд учел суд размер годовой выручки ответчика: на 31 марта 2023 года она превышала 17,4 млрд руб. Кроме того, суд отметил, что пристав уже описал имущество ответчика на сумму не менее той, что была указана в определении о принятии обеспечительных мер. В итоге счет пермской фармкомпании был разблокирован.

ООО «Годовалов» учреждено в 2006 году в Москве бизнесменом Андреем Годоваловым. Как указано на сайте компании, межрегиональная фармацевтическая логистическая компания работает на рынке 24 года. Клиенты «Годовалова» расположены более чем в 30 регионах РФ: в Пермском крае, в Тюменской, Кировской, Свердловской, Томской, Курганской, Архангельской, Вологодской областях и других территориях. Компания владеет пятью складскими комплексами и логистическими центрами в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.