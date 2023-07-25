Малый и средний бизнес Курской области привлек почти 100 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

Представители малого и среднего бизнеса Курской области привлекли на первое полугодие 2023 года 97,4 млрд руб. под «зонтичные» поручительства. Об этом рассказали в правительстве региона. Механизм предоставления «зонтичных» поручительств помогает предпринимателям соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании и реализуется корпорацией МСП. Всего в Курской области получателями этой меры господдержки стали более 8,6 тыс. предпринимателей, из которых 55% — микропредприятия, 38% — малые и 7% — средний бизнес.

Наибольший объем кредитов в регионе с использованием «зонтичных» поручительств, по данным облправительства, был выдан Альфа-Банком, Сбербанком и ВТБ. В них субъекты МСП региона привлекли 30,75 млрд руб., 28,28 млрд руб. и 12,44 млрд руб. соответственно. «ФК Открытие» и Совкомбанк выдали субъектам МСП 7,69 млрд руб. и 5,85 млрд руб. соответственно. Всего в программе принимают участие 23 банка.

В середине июля корпорация МСП направила банкам-партнерам 43 млрд руб. для предоставления «зонтичных» поручительств МСП в третьем квартале — на 43% больше, чем во втором. Это позволит получателям привлечь в банках-партнерах до 86 млрд руб. кредитов.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». По данным Минфина, к 1 марта 2023 года объем государственных гарантий по «зонтичному» механизму кредитования МСП достиг 107 млрд руб., что позволило бизнесу привлечь займы на 215 млрд руб. Власти ожидают, что в скором времени объем кредитов с поручительством для МСП увеличится в два раза.

Мария Старикова

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