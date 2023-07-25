В Госдуме предложили дать регионам право создавать вооруженные отряды при военном положении

Главы регионов в период военного положения смогут создавать формирования для охраны порядка и помощи силовикам. Такое положение прописано в поправке, одобренной комитетом Госдумы по обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юридически такие формирования будут образовываться как специализированные государственные унитарные предприятия. Среди задач — охрана порядка, борьба с диверсантами.

Согласно поправкам, регионы получат право получать стрелковое оружие и патроны к нему в силовых ведомствах и передавать их образованным формированиям. Вооружать будут тех сотрудников спецГУПов, которые имеют право на ношение оружия.

Деньги на обеспечение таких предприятий предлагается выделять из федерального бюджета. Субъекты смогут дополнительно финансировать отряды из собственных средств.

Поправку планируется рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы сразу во втором и третьем чтениях, сказал глава комитета по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

На данный момент военное положение введено в четырех новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Предложенные поправки начнут действовать в этих регионах сразу после вступления в силу.

Этим же законопроектом в РФ предлагается расширить границы призывного возраста. Согласно поправкам, с 1 января 2024 года возраст призыва на военную службу составит от 18 до 30 лет — переходного периода для повышения верхней границы не будет на фоне «военно-политической обстановки».

Александр Кислов