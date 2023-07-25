Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне стали лидерами по числу оформлений ВНЖ в Турции в 2022 году

По итогам 2022 года россияне оформили больше всего видов на жительство в Турции в сравнении с гражданами других стран. Число оформленных россиянами документов за прошедший год составило 25% от общего числа ВНЖ. Всего жители России оформили 99 898 документов для долгосрочного проживания в Турции, следует из данных Института статистики Турции Turkstat.

Всего по итогам 2022 года турецкие виды на жительство получило более 408 тыс. человек. Помимо россиян документы такого типа оформляли граждане Украины — 32 тыс. (8,1% от общего числа), Ирана — 26 тыс. (6,5%), Афганистана — 24 тыс. (5,4%) и Ирака — 22 тыс. (4,8%).

Лидером среди турецких городов по числу иммигрантов оказался Стамбул — 35,4% от населения, после — Анталья с 14,8%, а в Анкаре проживает только 5,4% иностранцев.

По сравнению с 2021 годом количество россиян, оформивших виды на жительство в Турции, выросло на 77%. Тогда право на долгосрочное проживание в стране получил 22 291 гражданин России.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...