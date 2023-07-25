Россияне стали лидерами по числу оформлений ВНЖ в Турции в 2022 году

По итогам 2022 года россияне оформили больше всего видов на жительство в Турции в сравнении с гражданами других стран. Число оформленных россиянами документов за прошедший год составило 25% от общего числа ВНЖ. Всего жители России оформили 99 898 документов для долгосрочного проживания в Турции, следует из данных Института статистики Турции Turkstat.

Всего по итогам 2022 года турецкие виды на жительство получило более 408 тыс. человек. Помимо россиян документы такого типа оформляли граждане Украины — 32 тыс. (8,1% от общего числа), Ирана — 26 тыс. (6,5%), Афганистана — 24 тыс. (5,4%) и Ирака — 22 тыс. (4,8%).

Лидером среди турецких городов по числу иммигрантов оказался Стамбул — 35,4% от населения, после — Анталья с 14,8%, а в Анкаре проживает только 5,4% иностранцев.

По сравнению с 2021 годом количество россиян, оформивших виды на жительство в Турции, выросло на 77%. Тогда право на долгосрочное проживание в стране получил 22 291 гражданин России.

Милена Костерева