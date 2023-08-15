Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 43 года министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову

Антон Котяков

Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

— Уважаемый Антон Олегович! Социальная политика, пожалуй, самая чувствительная и ранимая сфера госуправления. Однако Вам удалось найти подход, который задал вектор движения всему министерскому флагману. Суть этого подхода, позволяющего не сбиваться с намеченного курса в социально-экономических пучинах, в поиске новых решений, выстраивании баланса между запросами общества и предложениями государства. И пусть мы часто не совпадаем во мнениях, дискутируем, не могу не отдать должное стратегически важному Вашему умению в конечном счете выходить на компромиссное решение. С днем рождения, с новым этапом и свежими планами! Пусть все задуманное реализуется в наилучшем виде и со стремительной скоростью. Новых карьерных вершин, амбициозных проектов и достойных сподвижников. Легкости в сложных шагах большого пути, внутренней устойчивости перед всеми внешними бурями перемен. И самое главное — мирного неба над головой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...