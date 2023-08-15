Сегодня исполняется 43 года министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Котяков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:

— Уважаемый Антон Олегович! Социальная политика, пожалуй, самая чувствительная и ранимая сфера госуправления. Однако Вам удалось найти подход, который задал вектор движения всему министерскому флагману. Суть этого подхода, позволяющего не сбиваться с намеченного курса в социально-экономических пучинах, в поиске новых решений, выстраивании баланса между запросами общества и предложениями государства. И пусть мы часто не совпадаем во мнениях, дискутируем, не могу не отдать должное стратегически важному Вашему умению в конечном счете выходить на компромиссное решение. С днем рождения, с новым этапом и свежими планами! Пусть все задуманное реализуется в наилучшем виде и со стремительной скоростью. Новых карьерных вершин, амбициозных проектов и достойных сподвижников. Легкости в сложных шагах большого пути, внутренней устойчивости перед всеми внешними бурями перемен. И самое главное — мирного неба над головой.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»