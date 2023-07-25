СКР возбудил уголовное дело об убийстве 16-летней девушки под Красноярском

Тело 16-летней девушки нашли в лесополосе в Дивногорске Красноярского края недалеко от трассы от трассы Р-257 Енисей. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета России. По данным источников портала Ngs24, у девушки было перерезано горло, а тело было почти без одежды.

Девушка пропала еще в субботу, 22 июля. Она вышла из дома примерно в 16:00, чтобы встретиться с подругой на набережной Енисея. Через 20 минут она позвонила подруге и сказала, что у нее разрядился телефон. Вечером девушка не вернулась домой. Подруга ее так и не дождалась.

«В результате поисковых мероприятий тело девушки обнаружено сегодня в 19.30 волонтерами с признаками насильственной смерти в лесополосе в 30 м. от трассы Р-257 Енисей»,— сообщили в местном управлении СКР. Рядом нашли сумку девушки: из нее пропали часы, телефон и вейп. Последний раз ее телефон был в сети в 17:23, 23 июля.

По данным портала Ngs24, тело девушки с перерезанным горлом и почти без одежды нашли неподалеку от места, где в январе 2022 года убили 32-летнюю официантку.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Анастасия Ларина