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Коммерсантъ FM
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Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить число экспортеров бензина

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, говорится в сообщении на сайте правительства. Об этом накануне сообщал «Ъ». Кроме того, он поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по увеличению продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе на бирже.

«Заместитель председателя правительства Александр Новак пров-л совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам совещания вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортёров бензина»,— сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, как рассказали «Ъ» в ФАС, с сентября российские нефтяные компании должны нарастить продажи топлива на бирже до 13% от производства бензина и 9,5% дизельного топлива.

Минэнерго планирует составить список экспортеров нефтепродуктов для пресечения «серого экспорта», когда из России вывозят нефтепродукты, купленные на внутреннем рынке и за которые из бюджета уже заплачен топливный демпфер. До 3 августа Минэнерго и ФАС должны проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов, а также распланировать другие меры по недопущению «серого» экспорта нефтепродуктов.

Такие меры связаны с повышением цен внутри страны на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке. 24 июля стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла на 0,5% и 0,4% — до 64,3 тыс. и 69,9 тыс. руб. за тонну. Оптовая цена на АИ-92 уже превысила цену обнуления демпфера.

Подробнее о ситуации – в материале «Бирже подольют бензина».

Анастасия Ларина

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