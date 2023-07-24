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Вскрытие подсказало

Ритуальный агент передал врачу-патологоанатому более 1,7 млн рублей за информацию об умерших

В Самаре предпринимателя из сферы ритуальных услуг Максима Катунина приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 5 млн руб. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Осужденный в течение нескольких лет передавал взятки врачу-патологоанатому Самарской городской больницы № 4 за предоставление информации об умерших в медучреждении, их персональных данных и персональных данных их родственников, установил суд. Всего было передано более 1,7 млн руб. Ранее также был вынесен приговор врачу-патологоанатому за получение взяток на общую сумму 3 млн руб. Суд назначил медику 8,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 7 млн руб.

Предприниматель передавал взятку за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших

Предприниматель передавал взятку за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Предприниматель передавал взятку за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Самары приговорил индивидуального предпринимателя в сфере ритуальных услуг Максима Катунина к восьми годам колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 5 млн руб. в доход государства. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу лично в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия и суда, в период с 2018 по 2020 годы ритуальный агент регулярно передавал взятки врачу-патологоанатому Самарской городской больницы № 4 за предоставление информации об умерших в медучреждении, их персональных данных и персональных данных их родственников. Деньги также передавались за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, которые умерли как в больнице, так и за ее пределами, за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших за пределами больницы. Всего осужденный передал патологоанатому 1,7 млн руб.

• По данным kartoteka.ru, Максим Катунин ранее являлся одним из учредителей и директором ООО «Атлант». Фирма занимается организацией похорон и представлением связанных с ними ­услуг.

На минувшей неделе также был вынесен приговор врачу-патологоанатому Николаю Черяпину, получавшему взятки. Он был признан виновным в нескольких преступлениях по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд назначил медику 8,5 года исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 7 млн руб. Следствие и суд установили, что в период с 2018 по 2021 годы патологоанатом регулярно получал деньги от граждан за предоставление информации об умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников, а также за другие услуги. Всего врачу передали взятки на сумму 3 млн руб.

Кроме того, в апреле этого года Ленинский районный суд Самары вынес приговор в отношении 33летнего ритуального агента, который также передавал взятки врачу-патологоанатому городской больницы № 4. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По данным суда, с апреля по ноябрь 2021 года ритуальный агент регулярно передавал медику деньги на общую сумму 832 тыс. руб. за предоставление сведений об умерших пациентах больницы. В итоге, используя контактные данные родственников, агент заключил 111 договоров на оказание ритуальных услуг. Суд назначил предпринимателю пять лет колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки: 2,49 млн руб.

Адвокат по уголовным делам МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк отмечает, что дача и получение взятки в особо крупном размере — особо тяжкие преступления, за которые может быть назначено от 8 до 15 лет: «На практике суды крайне редко назначают наказания свыше восьми лет лишения свободы по ним».

Как указывает адвокат, партнер, руководитель уголовно-правовой практики Vinder Law Office Максим Маценко, если рассматривать вариант с лишением свободы, то наказание назначено по низшему пределу: «Но фактически у суда была возможность назначить предпринимателю наказание, не связанное с лишением свободы, пусть даже штраф в размере 4 млн руб. или штраф, кратный сумме взятки».

Адвокат Екатерина Бельская подчеркивает, что коррупция в похоронном бизнесе наносит огромный урон гражданам, которые потеряли близких и дорогих людей. Эксперт отмечает, что на рассмотрение в Госдуму в 2022 году был внесен законопроект «О похоронном деле», который отменит действующий закон «О погребении и похоронном деле» и систематизирует работу отрасли. «Инициатива предполагает создание открытых реестров, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся ритуальными услугами. Законопроект предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта федерации в сфере похоронного дела»,— поясняет Екатерина Бельская.

Ани Айвазян

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