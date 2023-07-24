Умер осужденный за взятки экс-глава Удмуртии Александр Соловьев

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, признанный в 2020 году виновным в получении взяток на 130 млн руб., скончался на 74-м году жизни. Информацию о смерти бывшего политика «Ъ» подтвердила его дочь Евгения Сирик. По ее словам, в последнее время он сильно болел и почти месяц находился в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Соловьев во время заседания в Басманном районном суде в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Соловьев во время заседания в Басманном районном суде в 2017 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Умер сегодня часов в пять вечера. Он сильно болел с самого момента освобождения из СИЗО. Ему было очень плохо, был парализован»,— рассказала госпожа Сирик. Позже смерть Александра Соловьева подтвердили в минздраве Удмуртии.

Александр Соловьев был главой Удмуртии с 2014 по 2017 год. В апреле 2017 года он был задержан по обвинению в получении взяток на 130 млн руб. от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки. При этом в коробки с наличными рублями закладывали рыбу. В октябре 2020 года он был признан виновным и приговорен к десяти годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 275 млн руб., однако позднее по состоянию здоровья был освобожден от отбывания наказания в колонии.

О жизни после приговора Александр Соловьев в 2022 году рассказывал в интервью «Ъ-Удмуртия».

Михаил Красильников, Ижевск