«Зенит» обошел «Спартак»

«Зенит» усилил свои ряды, купив у сербской «Црвены Звезды» 22-летнего центрального защитника Страхиню Эраковича. Этот игрок давно был «на карандаше» у скаутов петербургского клуба, но приобрести его удалось тогда, когда на серба стал серьезно претендовать московский «Спартак». Страхиня обошелся «Зениту» в €8 млн. Контракт заключен сроком на четыре года с возможностью продления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: MikerCZV / wikipedia.org Фото: MikerCZV / wikipedia.org

Страхиня Эракович в начале июля приезжал в составе «Црвены Звезды» на турнир Кубок «PARI Премьер» в Петербург. Играл в матче против «Зенита», который «Звезда» выиграла 2:1 — она, к слову, стала победителем турнира. Но «вели» защитника селекционеры «Зенита» уже давно, около года. К тому же у многократного чемпиона Сербии и лидера российского футбола есть договор о сотрудничестве, а также общий спонсор — «Газпром». В числе прочего это позволяет «Зениту» пользоваться приоритетным правом покупки игроков сербского клуба.

Доподлинно неизвестно, когда «Зенит»» собирался покупать лидера «Црвены Звезды» — Страхиня играл за этот клуб три года — и собирался ли. Но случился трансфер тогда, когда к сербу начал «подбивать клинья» московский «Спартак». Красно-белые уже почти договорились о приобретении защитника, как свое «вето» на сделку наложил «Зенит». А точнее, сделал сербу предложение, от которого невозможно отказаться. Так видят ситуацию в «Спартаке». Там считают, что «Зенит» увел у них игрока — в том числе по той причине, чтобы Эракович не достался конкуренту сине-бело-голубых. «Зенит» придерживается той версии, что покупка серба была запланирована, а раз в эти планы вмешался «Спартак», пришлось ускорить трансфер. По словам самого Эраковича, над предложением из Петербурга он почти не раздумывал и сразу согласился. Деньги для него решающей роли не играли: в «Спартаке» якобы предлагали более выгодный контракт (€1,5 млн за сезон). В итоге московский клуб вышел из переговоров, объявив, что ему нужны игроки, которые хотят играть за «Спартак». А «Зенит» объявил о трансфере игрока сборной Сербии.

Многие считают, что «Зениту» не особенно был нужен Эракович, потому что в команде скопилось немало центральных защитников — Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Роберт Ренан, Родригао (он сейчас не играет из-за травмы). Сергей Семак, главный тренер команды, говорил, что на позиции в центре обороны может сыграть Марио Фернандес — еще один игрок, которого «Зенит», по мнению общественности, увел из-под носа конкурента, только не «Спартака», а ЦСКА. А есть еще Арсен Адамов и Дуглас Сантос, тоже способные «закрыть» этот участок поля. Претендентов и правда хватает. Но не стоит забывать, что иногда «Зенит» играет по схеме в два центральных защитника, иногда — в три. Сами они делятся на правоногих и левоногих, Эракович относится к первым. Не исключено, что кого-то могут продать. Например, пишут об интересе европейских клубов к Ренану. А если серб окажется сильнее кого-то из тех, кто есть в «Зените», то клуб от этого только выиграет. Игрок, место которого он займет, может уйти в другую российскую команду — трансферное окно в нашем футболе открыто до начала сентября.

Страхиня Эракович пользуется репутацией одного из самых больших талантов сербского футбола. Он провел за «Црвену Звезду», ведущий клуб свой страны, 107 матчей, выиграл три чемпионата и два кубка Сербии. Также Эракович ездил в составе национальной команды на чемпионат мира в Катар, который состоялся в конце прошлого года. Он ни разу не вышел на поле, но был единственным представителем сербской лиги в сборной — как правило, все самые главные звезды Сербии выступают за зарубежные клубы.

Трансфер Эраковича обошелся «Зениту» в €8 млн. Контракт подписан по схеме 4+1 — значит, серб может провести в Петербурге пять лет. Имя «Страхиня» означает в сербском языке «устрашающий, вселяющий ужас». Если форварды соперника будут обходить Эраковича стороной, значит, они и до ворот «Зенита» не доберутся.

Кирилл Легков