Задержан водитель гидроцикла, въехавшего в группу пловцов X-WATERS Volga 2023

Как стало известно «Ъ-Приволжье», сотрудники полиции задержали мужчину, который 23 июля на гидроцикле проехал по группе пловцов, участников массового заплыва X-WATERS Volga 2023. Им оказался житель Дзержинска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщалось, во время массового заплыва гидроцикл на большой скорости промчался через группу спортсменов. Попытка догнать его на полицейских катерах не дала результата, он скрылся по Оке в направлении Дзержинска. Гидроцикл был без регистрационного номера, что осложнило его поиски.

В группах пловцов, где обсуждалось этого происшествие, один из участников заплыва сообщил, что гидроцикл проехал ему по руке. Других данных о пострадавших нет.

Андрей Репин