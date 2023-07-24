Прокуратура обжаловала отказ суда отправить блогера Лерчек под домашний арест

Прокуратура Москвы внесла апелляцию на постановление Пресненского районного суда об отказе отправить под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек). Прокуратура просит отменить решение суда и начать новое судебное рассмотрение, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (справа) во время заседания суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Валерия Чекалина (справа) во время заседания суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

21 июля суд решил не ужесточать меру пресечения Валерии Чекалиной по делу о неуплате налогов и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ). Ей сохранили запрет определенных действий.

До этого, 14 июля, такое же решение суд принял в отношении меры пресечения ее мужа Артема Чекалина. При этом сторона обвинения неоднократно сообщала, что супруги несколько раз пользовались средствами связи и общались со свидетелями по уголовному делу, что является нарушением меры пресечения в виде запрета определенных действий.

В марте в отношении супругов было возбуждено уголовное дело, их обвинили в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов на 300 млн руб., а также в легализации преступных доходов. Как полагают в СКР, с июля 2020 года по июль 2022 года Лерчек применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако она обогатилась «в существенно большем размере» за счет реализации фитнес-марафонов и торговли косметикой за этот период, считают силовики.

Полина Мотызлевская